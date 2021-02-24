Медицина

17:48 24.02.2021

НСЗУ обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по пакету вакцинации

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НСЗУ обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по пакету вакцинации

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) обнародовала объявление о заключении договоров с медучреждениями по направлению "Вакцинация от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", сообщила НСЗУ в Facebook.

Согласно сообщению, НСЗУ сможет заключить договоры по этому пакету с теми медучреждениями, которые будут в списке, определенном руководителем работ по ликвидации последствий COVID-19.

В настоящее время служба ожидает согласования такого списка.

"Как только это произойдет, мы начнем заключать договоры с поставщиками услуг по направлению "Вакцинация от COVID-19". Медучреждения, которые будут определены в перечне руководителя работ, получат уведомления-приглашения подать предложение", - отметили в НСЗУ.

Теги: #нсзу #вакцинация
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