Рабгруппа при комитете здоровья нации Рады рассмотрит механизмы внедрения страховой медицины

Рабочая группа при парламентском комитете здоровья нации, медпомощи и медстрахования рассмотрит механизмы внедрения страховой медицины, в том числе механизм доплат за медуслуги, которые не включены в гарантированные государством пакеты.

Решение о создании рабочей группы для рассмотрения указанного вопроса было принято во вторник на совещании с представителями Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), НБУ, руководителями коммунальных и частных медицинских учреждений, профессиональных объединений страховых компаний, сообщил на своей странице в Facebook председатель комитета Михаил Радуцкий.

"Мы единодушны в том, что введение страховой медицины создаст необходимый финансовый ресурс для развития отрасли. Выведет из тени десятки миллиардов гривень и направит их на повышение зарплаты медицинским работникам, обновление материально-технической базы медучреждений", - написал он.

Радуцкий напомнил, что в настоящее время на рассмотрении комитета находится несколько законопроектов, направленных на создание условий для внедрения полноценной страховой модели.

В частности, речь идет о законопроекте о налоговых стимулах при добровольном медицинском страховании (ДМС), которое могло бы стать переходным этапом к введению обязательного медстрахования (ОМС), а также о законопроекте, предусматривающем создание механизма доплат за медицинские услуги, которые не включены в гарантированные государством пакеты.

"К сожалению, на этапе разработки медицинской реформы тему регуляции дополнительных услуг оставили без внимания, пытаясь избежать традиционно неудобного и непопулярного вопрос "платной медицины". Это ошибка, которую нам сегодня приходится исправлять. Официальная доплата за дополнительные услуги - огромный шаг в направлении обязательной страховой медицины", - подчеркнул Радуцкий.