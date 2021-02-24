ГЭЦ провел экспертизу двух вакцин от COVID-19 AstraZeneca и Pfizer

Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Минздрава Украины 22 февраля завершил экспертизу двух вакцин от COVID-19 - AstraZeneca и Pfizer.

Как сообщается на сайте ГЭЦ, речь идет о вакцине AstraZeneca (Covishield), производства Серум Инститьют (Serum Institute, Индия) и Pfizer (Comirnaty), произведенной в Бельгии.

"ГЭЦ провел экспертизу двух вакцин - Covishield производства "Серум Инститьют" (Индия) и Comirnaty от "Пфайзер" (Бельгия) под обязательства для экстренного использования", - сообщает ГЭЦ со ссылкой на директора центра Михаила Бабенко.

Он отметил, что специалисты центра предоставили экспертные заключения в течение пяти рабочих дней. Заявки на регистрацию вакцин по новой процедуре под обязательства для экстренного применения поступили в ГЭЦ 15 и 16 февраля.

Как сообщалось, в ГЭЦ также находится заявка на регистрацию вакцины Coronavac от COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения производства "Синовак Лайф Саенсиз" (Китай).

В Украине действует закон, упрощающий процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращающий ее до пяти рабочих дней.