Crown Agents согласовывает график поставки в Украину вакцины от COVID-19 компании Novavax

Британское закупочное агентство Crown Agents согласовывает график поставки в Украину американской вакцины Novavax для профилактики от COVID-19, сообщила глава Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

"Мы находимся в стадии переговоров с производителем относительно графика поставок вакцины Novavax. Договоренности о закупке есть", - сказала она на брифинге, посвященному прибытию в Украину первой партии вакцины от COVID-19, во вторник.

По словам Коротченко, вторая поставка вакцины от COVID-19, закупленной за средства госбюджета, состоится в марте. При этом она не уточнила, какая это будет вакцина.

Кроме того, Коротченко сообщила, что Crown Agents также закупила шприцы для инъекций и контейнеры для сбора медицинских отходов в количестве, достаточном для утилизации использованного материала.

По ее словам, в настоящее время 500 тыс. доз вакцины Covishield компании AstraZeneca, прибывшей от завода-производителя в Индии, доставлена на склады госпредприятия "Укрмедпостач". В среду начнется ее развозка в регионы.

Комментируя цену закупки вакцин от COVID-19, Коротченко сказала, что Crown Agents "находится под договором о неразглашении, поэтому не может озвучивать стоимость вакцин".

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что развозка вакцины Covishield начнется одновременно по всем регионам, однако из-за особенностей логистики в некоторые регионы она будет доставлена в тот же день, а в некоторые – на день позже.

При этом он подчеркнул: Минздрав не рассматривает сценарий еще одной кампании вакцинации от COVID-19 в течение 2021 года, но предусмотрел средства для закупки вакцины для вакцинации в 2022 году.

"Минздрав не рассматривает сценарий отсутствия иммунитета через шесть месяцев (после первой вакцинации - ИФ), поскольку, согласно нашей информации, иммунитет сохранится как минимум 12 месяцев, если не появится какая-то мутация, которая не была предусмотрена до сих пор. В проекте бюджетной декларации, который Минздрав направил в Минфин, предусмотрена соответствующая сумма для закупки вакцин на 2022 год", - сказал Ляшко.

Он не уточнил, когда в Украину поступит вакцина Pfizer.

Как сообщалось, первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства прибыли в Украину во вторник.