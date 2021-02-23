Медицина

16:41 23.02.2021

Crown Agents согласовывает график поставки в Украину вакцины от COVID-19 компании Novavax

2 мин читать
Crown Agents согласовывает график поставки в Украину вакцины от COVID-19 компании Novavax

Британское закупочное агентство Crown Agents согласовывает график поставки в Украину американской вакцины Novavax для профилактики от COVID-19, сообщила глава Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

"Мы находимся в стадии переговоров с производителем относительно графика поставок вакцины Novavax. Договоренности о закупке есть", - сказала она на брифинге, посвященному прибытию в Украину первой партии вакцины от COVID-19, во вторник.

По словам Коротченко, вторая поставка вакцины от COVID-19, закупленной за средства госбюджета, состоится в марте. При этом она не уточнила, какая это будет вакцина.

Кроме того, Коротченко сообщила, что Crown Agents также закупила шприцы для инъекций и контейнеры для сбора медицинских отходов в количестве, достаточном для утилизации использованного материала.

По ее словам, в настоящее время 500 тыс. доз вакцины Covishield компании AstraZeneca, прибывшей от завода-производителя в Индии, доставлена на склады госпредприятия "Укрмедпостач". В среду начнется ее развозка в регионы.

Комментируя цену закупки вакцин от COVID-19, Коротченко сказала, что Crown Agents "находится под договором о неразглашении, поэтому не может озвучивать стоимость вакцин".

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что развозка вакцины Covishield начнется одновременно по всем регионам, однако из-за особенностей логистики в некоторые регионы она будет доставлена в тот же день, а в некоторые – на день позже.

При этом он подчеркнул: Минздрав не рассматривает сценарий еще одной кампании вакцинации от COVID-19 в течение 2021 года, но предусмотрел средства для закупки вакцины для вакцинации в 2022 году.

"Минздрав не рассматривает сценарий отсутствия иммунитета через шесть месяцев (после первой вакцинации - ИФ), поскольку, согласно нашей информации, иммунитет сохранится как минимум 12 месяцев, если не появится какая-то мутация, которая не была предусмотрена до сих пор. В проекте бюджетной декларации, который Минздрав направил в Минфин, предусмотрена соответствующая сумма для закупки вакцин на 2022 год", - сказал Ляшко.

Он не уточнил, когда в Украину поступит вакцина Pfizer.

Как сообщалось, первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства прибыли в Украину во вторник.

Теги: #коронавирус #вакцина #crown_agents
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 23.02.2021
Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

12:30 23.02.2021
Зеленский поблагодарил Индию за поставку первой партии COVID-вакцины

Зеленский поблагодарил Индию за поставку первой партии COVID-вакцины

12:16 23.02.2021
Прибывшая в Киев COVID-вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) в ближайшее время отправится в регионы - Степанов

Прибывшая в Киев COVID-вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) в ближайшее время отправится в регионы - Степанов

11:27 23.02.2021
В Украине приземлился самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) – СМИ

В Украине приземлился самолет с первой партией COVID-вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) – СМИ

11:17 23.02.2021
За сутки в Киеве COVID-19 заболели 454 человек, от осложнений умерли 15 пациентов

За сутки в Киеве COVID-19 заболели 454 человек, от осложнений умерли 15 пациентов

10:55 23.02.2021
Из-за коронавируса в Буковели закроют рестораны и усилят карантин

Из-за коронавируса в Буковели закроют рестораны и усилят карантин

09:31 23.02.2021
В Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19

В Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19

08:45 23.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,7 млн, число жертв - 2,47 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 111,7 млн, число жертв - 2,47 млн - университет Хопкинса

08:23 23.02.2021
В Украине за сутки 4 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 351 человек – Степанов

В Украине за сутки 4 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 4 351 человек – Степанов

00:50 23.02.2021
Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

Число жертв коронавируса в США превысило 500 тыс. - сайт Worldometers

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

Прибывшая в Киев COVID-вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) в ближайшее время отправится в регионы - Степанов

В Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19

Зеленский об индийской вакцине Covishield: сегодня это одна из лучших вакцин

Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Пациенты призывают государство выполнять обязательства перед пациентами с орфанными заболеваниями, в том числе пациентами со СМА

В Украине запись на вакцинацию от COVID-19 будет доступна в приложении "Дия" - замминистра здравоохранения

Разработанная компанией AstraZeneca вакцина от COVID-19 имеет преимущество перед другими вакцинами – эксперт

В Раде планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

Зеленский об индийской вакцине Covishield: сегодня это одна из лучших вакцин

Минздрав Украины проведет обучение медиков по международным стандартам экстренки

Стартовали работы по строительству лаборатории Института рака

Johnson&Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное применение вакцины от COVID-19

Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

В Закарпатской области зарегистрирован случай малярии - ЦОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА