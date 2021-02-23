Медицина

15:11 23.02.2021

Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

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Украина зарегистрировала вакцину Pfizer против Covid-19

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил о регистрации в Украине вакцины от Covid-19 компании Pfizer.

"Вакцинация в Украине проводится зарегистрированными препаратами. Вчера в Украине зарегистрировали два препарата иммунобиологических для профилактики Covid: это препарат CoviShield/AstraZeneca… а также зарегистрирована вакцина Pfizer", - сказал Ляшко на брифинге во вторник.

Ляшко добавил, что сообщит о дате поставок вакцины Pfizer "как только самолет приземлится в Украине".

Ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Украины сообщила о регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против Covid-19, которую ранее уже одобрила Всемирная организация здравоохранения.

В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Теги: #ляшко #коронавирус #вакцина #минздрав
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