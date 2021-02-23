Прибывшая в Киев COVID-вакцина Oxford/AstraZeneca (CoviShield) в ближайшее время отправится в регионы - Степанов

Первые дозы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства отправятся в украинские регионы уже в ближайшее время, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первую партию в полмиллиона доз получено. Сейчас срочно растаможиваем груз и вакцина сразу поедет в регионы, чтобы мы начали делать прививки согласно первому этапу вакцинации", - заявил чиновник в своем Facebook во вторник.