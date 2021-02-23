В Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19

В Украине в понедельник зарегистрирована вакцина Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения против COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник сообщил, что вакцина прибудет в Украину в первой половине дня во вторник.

На странице Минздрава в Facebook уточняется, что вакцина Oxford/AstraZeneca зарегистрирована 22 февраля. Она производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca.

Ранее вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, ЕС и Индия.

Oxford/AstraZeneca (Covishield) подали на регистрацию в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения 15 февраля. В Украине действует закон, который упрощает процедуру регистрации вакцин от COVID-19 и сокращает ее до пяти рабочих дней.

Украина получила подтверждение о поставках в рамках механизма COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford / AstraZeneca в I-II квартале 2021 года. Кроме того, эта вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей.

Украина также заключила дополнительные прямые контракты на поставку вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США) и производятся на мощностях Serum Institute (Индия).

Первые 500тыс. Доз вакцины прибывают в Украину во вторник.