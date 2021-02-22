Медицина

14:43 22.02.2021

В Раде планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

2 мин читать
В Раде планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

В связи с ростом детских самоубийств в начале 2021 года парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования инициирует подготовку и принятие двух законопроектов, которые бы ограничивали продажу лекарственных препаратов детям до 14 лет, сообщил председатель комитет Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Комитет здоровья нации инициирует два законопроекта. Первый - запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. Второй - введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета. Как показал недавний случай с отравлением школьниц препаратом "Дротаверин" в Боярке, аналогичные случаи в других городах - угроза очень серьезная и требует немедленного реагирования государства", - написал Радуцкий в Facebook в понедельник.

По его словам, одним из факторов, который подталкивает детей к необдуманным и крайне опасным действиям, является "деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр".

"Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход. Это и разъяснительная работа с детьми, с родителями, социальная реклама, работа социальных работников. Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента", - подчеркнул нардеп.

Он пояснил, что инициативы комитета, связанные с запретом продажи лекарств детям, содержат не только запрет, но и нормы, которые будут побуждать неуклонно придерживаться этого запрета.

Так, первым законопроектом предлагается внести изменения в ст. 21 закона "О лекарственных средствах". Если это произойдет, реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена.

В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя реализация лексредств будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Вторым законопроектом предлагается изложить в новой редакции ст. 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установив административную ответственность за продажу (отпуск) в аптечных заведениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных в виде наложения штрафа от 102 до 425 грн, за повторное нарушение - от 425 до 1 190 грн.

"Проблема требует скорейшего решения. Поэтому ожидаю, что наши предложения будут в ближайшее время вынесены на обсуждение и приняты", - резюмировал Радуцкий.

Как сообщалось ранее, в академическом лицее "Гармония" (Боярка Киевской обл.) две ученицы 7-го класса отравились медицинским препаратом "Дротаверин". В результате чего одна девочка скончалась, вторая в тяжелом состоянии попала в больницу. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки. Ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Позже аналогичные случаи произошли в Умани и Киеве.

 

Теги: #дети #лекарства
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:50 18.02.2021
Рада приняла закон о защите детей от сексуальной эксплуатации

Рада приняла закон о защите детей от сексуальной эксплуатации

15:33 18.02.2021
Правоохранители сообщили стоматологу из Ровно о подозрении в нанесении телесных повреждений детям

Правоохранители сообщили стоматологу из Ровно о подозрении в нанесении телесных повреждений детям

18:03 17.02.2021
Генпрокурор: надо усилить ответственность за преступления против детей и подумать о ратификации Стамбульской конвенции

Генпрокурор: надо усилить ответственность за преступления против детей и подумать о ратификации Стамбульской конвенции

16:33 17.02.2021
Зеленский подписал закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

Зеленский подписал закон, повышающий размер ежемесячной госпомощи детям с тяжелыми болезнями

15:39 16.02.2021
В Боярке две семиклассницы отравились неизвестными веществами, одна девочка умерла - ОГА

В Боярке две семиклассницы отравились неизвестными веществами, одна девочка умерла - ОГА

09:55 14.02.2021
В Одесской области 15 детей и взрослый заболели гепатитом А

В Одесской области 15 детей и взрослый заболели гепатитом А

17:14 12.02.2021
В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

10:29 10.02.2021
На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

На Волыни спасатели отбуксировали из сугроба школьный автобус с детьми

10:00 01.02.2021
ЮНИСЕФ призывает правительство Украины продолжить реформу деинституциализации в соответствии с Национальной стратегии

ЮНИСЕФ призывает правительство Украины продолжить реформу деинституциализации в соответствии с Национальной стратегии

11:56 29.01.2021
ЕБА просит однозначно урегулировать возможность закупки не входящих в Нацперечень лекарств

ЕБА просит однозначно урегулировать возможность закупки не входящих в Нацперечень лекарств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский об индийской вакцине Covishield: сегодня это одна из лучших вакцин

Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

Вакцина Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта - ЮНИСЕФ

В Украине стартовали практические занятия для мобильных бригад по вакцинации от COVID-19

Вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали на регистрацию в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский об индийской вакцине Covishield: сегодня это одна из лучших вакцин

Минздрав Украины проведет обучение медиков по международным стандартам экстренки

Стартовали работы по строительству лаборатории Института рака

Johnson&Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное применение вакцины от COVID-19

Количество госпитализаций с COVID-19 в январе сократилось почти на 30% - НСЗУ

В Закарпатской области зарегистрирован случай малярии - ЦОЗ

От ботулизма с начала года умерло два человека - ЦОЗ

Кабмин утвердил пакеты Программы медгарантий на 2021г – замминистра здравоохранения

В Украине эксперты рынка эстетической медицины инициируют создание сертификационной комиссии и разработку протоколов по основным осложнениям

В соответствующих требованиям НСЗУ больницах снизилась смертность от инфаркта и инсульта - Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА