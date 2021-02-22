В Раде планируют запретить продажу лекарств детям до 14 лет

В связи с ростом детских самоубийств в начале 2021 года парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования инициирует подготовку и принятие двух законопроектов, которые бы ограничивали продажу лекарственных препаратов детям до 14 лет, сообщил председатель комитет Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Комитет здоровья нации инициирует два законопроекта. Первый - запрет продажи лекарственных средств лицам до 14 лет. Второй - введение жесткой административной ответственности за нарушение этого запрета. Как показал недавний случай с отравлением школьниц препаратом "Дротаверин" в Боярке, аналогичные случаи в других городах - угроза очень серьезная и требует немедленного реагирования государства", - написал Радуцкий в Facebook в понедельник.

По его словам, одним из факторов, который подталкивает детей к необдуманным и крайне опасным действиям, является "деструктивный контент из некоторых соцсетей и онлайн-игр".

"Считаю, что для защиты жизни и здоровья маленьких граждан нужен комплексный программный подход. Это и разъяснительная работа с детьми, с родителями, социальная реклама, работа социальных работников. Возможно, стоит ввести санкции против информационных платформ, которые не хотят или не могут защищать пользователей от деструктивного контента", - подчеркнул нардеп.

Он пояснил, что инициативы комитета, связанные с запретом продажи лекарств детям, содержат не только запрет, но и нормы, которые будут побуждать неуклонно придерживаться этого запрета.

Так, первым законопроектом предлагается внести изменения в ст. 21 закона "О лекарственных средствах". Если это произойдет, реализация лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, будет запрещена.

В случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя реализация лексредств будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Вторым законопроектом предлагается изложить в новой редакции ст. 424 Кодекса Украины об административных правонарушениях, установив административную ответственность за продажу (отпуск) в аптечных заведениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

Такое нарушение будет предусматривать наказание для виновных в виде наложения штрафа от 102 до 425 грн, за повторное нарушение - от 425 до 1 190 грн.

"Проблема требует скорейшего решения. Поэтому ожидаю, что наши предложения будут в ближайшее время вынесены на обсуждение и приняты", - резюмировал Радуцкий.

Как сообщалось ранее, в академическом лицее "Гармония" (Боярка Киевской обл.) две ученицы 7-го класса отравились медицинским препаратом "Дротаверин". В результате чего одна девочка скончалась, вторая в тяжелом состоянии попала в больницу. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки. Ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Позже аналогичные случаи произошли в Умани и Киеве.