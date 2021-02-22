Медицина

11:36 22.02.2021

Зеленский об индийской вакцине Covishield: сегодня это одна из лучших вакцин

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Зеленский об индийской вакцине Covishield: сегодня это одна из лучших вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает высокое качество вакцины от Covid-19 индийского производства COVISHIELD, о поставках которой в Украину ведутся переговоры.

"Это одна из лучших на сегодня вакцин", - сказал Зеленский в интервью украинским телеканалам в понедельник, отвечая на вопрос об эффективности вакцины COVISHIELD производства Serum Institute India.

При этом он уточнил, что первая партия вакцины, которая будет поставлена в Украину, - производства компании AstraZeneca. "Мы уже говорим о двух вакцинах, на которых мы ставим первые приоритеты: это была Pfizer и AstraZeneca. Сейчас мы говорим об AstraZeneca… мы говорим о первой партии именно AstraZeneca. Но отдельно в Индии мы общаемся еще об одной вакцине", - сказал глава государства.

Отвечая на вопрос, когда стоит ожидать ее прибытия, Зеленский сказал: "Не хочу говорить, когда прибудет – хочу дождаться, когда прибудет. Загружена уже. С завода выехала в нашем направлении".

 

Теги: #зеленский #вакцина #индия
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