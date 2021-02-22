Медицина

10:02 22.02.2021

Минздрав Украины проведет обучение медиков по международным стандартам экстренки

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Минздрав Украины проведет обучение медиков по международным стандартам экстренки

Министерство здравоохранения переходит к очередному этапу реформы экстренной медпомощи, который касается обучения медиков по международным стандартам, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Минздрав переходит к очередному этапу реформы предоставления ранней госпитальной экстренной медицинской помощи (…) Эта часть проекта касается обучения по международным стандартам врачей и медперсонала новым правилам и подходам к реанимационным действиям относительно пациентов, которые попадают в отделения в ургентных состояниях. Украина в этом проекте будет опираться на опыт стран, которые внедрили такую систему – Австралии, Ирландия и Польша. Проект внедряется в рамках инициативы Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей", - сказала она.

По словам замминистра, с начала года украинские и международные эксперты анализировали украинскую систему и подготовили пакет изменений.

"Также будет выбрано около 10 пилотных медучреждений, предоставляющих экстренную медпомощь, на базе которых будет проходить обучение врачей и медперсонала в соответствии с международными практиками. Кроме того, будет отработан новый системный подход в работе таких отделений. Речь идет о стандартах, клинических протоколах, маршрутизации пациентов и др.", – добавила Шаталова.

Замминистра подчеркнула, что первая часть проекта касалась материально-технической базы 212 отделений экстренки опорных медучреждений.

"Поставки и монтаж оборудования (161 компьютерного томографа, 152 цифровых рентгена, 170 аппаратов УЗИ), закупленного в 2020 году на сумму более 3,3 млрд грн, будет осуществляться до конца марта 2021 года. В 2021 году на программу оборудования в бюджете предусмотрено 2 млрд грн", - сказала она.

Теги: #минздрав #обучение
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