Медицина

12:54 19.02.2021

В Закарпатской области зарегистрирован случай малярии - ЦОЗ

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В Закарпатской области зарегистрирован случай малярии - ЦОЗ

Случай малярии зарегистрирован в феврале в Закарпатской области, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Согласно сообщению, малярию выявили у ребенка в возрасте одного года 10 месяцев и его мамы, прибывших в Украину в конце января из Республики Конго.

На третий день после появления симптомов мать с ребенком обратились за медицинской помощью. На основании лабораторных исследований у них был выявлен возбудитель малярии, назначено соответствующее лечение. Состояние больных удовлетворительное.

 

Теги: #малярия #цоз
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