В Закарпатской области зарегистрирован случай малярии - ЦОЗ

Случай малярии зарегистрирован в феврале в Закарпатской области, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Согласно сообщению, малярию выявили у ребенка в возрасте одного года 10 месяцев и его мамы, прибывших в Украину в конце января из Республики Конго.

На третий день после появления симптомов мать с ребенком обратились за медицинской помощью. На основании лабораторных исследований у них был выявлен возбудитель малярии, назначено соответствующее лечение. Состояние больных удовлетворительное.