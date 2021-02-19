Медицина

09:43 19.02.2021

В Украине эксперты рынка эстетической медицины инициируют создание сертификационной комиссии и разработку протоколов по основным осложнениям

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В Украине эксперты рынка эстетической медицины инициируют создание сертификационной комиссии и разработку протоколов по основным осложнениям

Эксперты рынка эстетической медицины инициируют создание национальной сертификационной комиссии отрасли и разработку протоколов медпомощи по основным осложнениям, которые могут возникнуть при проведении эстетических процедур.

Как сообщил член международного научного комитета по безопасности IMCAS Alert доктор Игорь Руденко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, инициатива направлена на создание платформы даст гарантию безопасности пациентам, которые пользуются услугами эстетической медицины.

"У нас существует катастрофическая, близкая к краху, ситуация в эстетической медицине, она лежит в поле безопасности. В мире создана глобальная мощная система по борьбе с осложнениями IMCAS Alert, она объединят топовых врачей, которые помогают с очень неприятными случаями. Система отбирает и сертифицирует врачей, препараты и методики, проведя оценку по безопасности", - сказал он.

В свою очередь, председатель Global Age Management Alliance Евгений Шагов сообщил, что инициативная группа создала комьюнити, где специалисты могут получить консультацию коллег и в Украине, и за рубежом.

"Наша задача - помочь нашим клиентам и пациентам, насколько тот или иной врач может не только провести ту или иную процедуру, но и разобраться с возможными осложнениями, какие безопасны, а какие нет", - сказал он.

По словам Шагова, инициатива будет реализована по модели, которая успешно работает в США, путем создания общественной организации (Board Certification - BC), которая будет "проверять и подтверждать знания врача, получивших медицинский диплом".

"Наличие диплома, полученного 30 лет назад, не равно знаниям реального положения вещей в рынке. Ассоциация BC из года в год будет валидировать врачей на предмет адекватности их знаний их профилю. В Украине ВС нет ни в одной специализации, ни кардиологии, ни в неврологии, ни в стоматологии и в косметологии. Наша задача – заимствуя успешный опыт США создать такую же систему сертификации ВС в категории эстетической медицины", - сказал он.

Шагов сообщил, что в течение года инициативная группа планирует компанию по сертификации специалистов рынка эстетической медицины, а также создать протокол действий врача при возникновении тех или иных осложнений в косметологии.

"Из 3000 косметологов Киева дипломированных врачей, наверное, будет не более 600. Мы должны отделить их от тех, кто работает дома на кухне, обучившись процедурам по роликам из You Tube", - сказал он.

Со своей стороны, президент Сертификационной комиссии инициативы Инга Андрашко отметила, что рынок эстетической медицины "разделен на белый, серый и черный и не только, есть промежуточное звено – "доктора", которые работают на дому, без лицензии, и это достаточно серьезная проблема и урон для рынка, падение доверия к профессии врача".

"Тема осложнений волнует и докторов, и пациентов. С 2015 год по 2018 год было более 30 случаев слепоты или частичной потери зрения, которые возникали как осложнения во время процедур по коррекции носогубной складки или морщин межбровья. Одна из наших задач – создать методических рекомендация по терапии осложнений после инъекционной контурной пластики", - сказала она.

Со своей стороны, создатель и руководитель клиники "Цикл" (Одесса), разработчик междисциплинарного подхода в эстетической медицине доктор Светлана Ларкина подчеркнула, что в ситуации отсутствия современных протоколов количество осложнений от процедур эстетической медицины увеличивается.

"Если все было сделано правильно, по протоколу, грамотным специалистом, то такие проблемы решаемы. Такие инициативы как IMCAS Alert позволят избегать осложнений, отработать протоколы процедур и минимизировать осложнения", - сказала она.

Теги: #медицина #эксперты #эстетическая
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