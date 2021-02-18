В отвечающих требованиям НСЗУ больницах снизилась смертность от инфаркта и инсульта – Садовяк

В клиниках, отвечающих требованиям Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) по пакетам лечения инфарктов и инсультов, снизилась смертность от этих заболеваний, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

"Мы сейчас видим, что смертность от инфаркта и инсульта уменьшилась по Украине благодаря тому, что пациенты доставлялись туда, где все отвечает требованиям. Смертность в тех больницах, которые не отвечали требованиям, была выше. Там, где были обеспечены требования, своевременные исследования, лабораторная диагностика, круглосуточное наблюдение специалистов, реанимация, реперфузионный центр, там смертность намного ниже", - сказала она в эфире YouTube-канала UNICEF Ukraine в четверг.

Садовяк отметила, что это результат соблюдения требования НСЗУ при подписании пакетов.

Она подчеркнула, в ПМГ на 2021 год НСЗУ и Минздрав ужесточили некоторые требования по приоритетным пакетам. "В этом году мы ужесточили требования к приоритетным пакетам, в частности в том, что касается лабораторной диагностики", - сказала она.

Садовяк сообщила, что из 500 медучреждений, которые в 2020 году заключили контракт с НСЗУ с условием отложенных требований в настоящее время лишь около 40 медучреждений не выполнили эти требования. "Эти требования стимулируют медучреждения подтягиваться. Это большой прорыв и возможности для роста", - сказала она.

При этом Садовяк подчеркнула, что "есть медучреждения, которые возвращают средства НСЗУ за невыполненный объем медуслуг", - сказала она.

Садовяк напомнила, что Минздрав разрабатывает алгоритм контроля качества оказания медуслуг в законтрактованных медучреждениях. "На сегодня НСЗУ приезжает в медучреждение и анализирует, как оно оказывает заявленные медуслуги в соответствии с условиями спецификации. Например, медучреждение задекларировало наличие ИВЛ, а у него его нет, или, что у них есть четыре анестезиолога, а их нет. Анализируя это, мы понимаем, что медуслуга была оказана некачественно. Тогда медучреждение возвращает средства. Такие примеры есть", - сказала она.