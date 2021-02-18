Медицина

18:25 18.02.2021

Минздрав Украины разрабатывает программу реабилитации перенесших COVID-19

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Минздрав Украины разрабатывает программу реабилитации перенесших COVID-19

Министерство здравоохранения Украины занимается разработкой программы реабилитации людей, перенесших COVID-19, сообщила первый заместитель главы ведомства Ирина Садовяк.

"Сейчас по поручению министра здравоохранения в Минздраве создана группа, которая занимается разработками по реабилитации больных, перенесших COVID-19", - сказала она в эфире YouTube-канала UNICEF Ukraine в четверг.

Садовяк также отметила, что поддержка пациентов в COVID-19 на уровне первичного звена во многом зависит от управленческих решений, которые принимаются на местах.

"Я видела примеры в регионах, когда "первичка" была обеспечена кислородными концентраторами, которые они дают домой своим пациентам. Когда я спросила, за какие средства их закупили, то они ответили, что у них были пакеты паллиативной помощи, и за эти средства они покупали эти концентраторы. Сейчас мы понимаем, что это необходимо для тех, кто переболел COVID-19, потому что это именно помощь в реабилитации и наблюдении за этим пациентами", - сказала она.

Кроме того, Садовяк подчеркнула, что "в Украине абсолютно достаточно коек, которые могут быть перепрофилированы под реабилитационные кровати именно для такого пациента, и нужно просто приложить усилия, чтобы сосредоточиться на этой помощи".

Она также напомнила, что в рамках действующей программы медицинских гарантий для стационарного лечения пациентов с COVID-19 на одну "ковидную" бригаду в составе 12 человек выделяется 490 тыс. грн, а лекарственное обеспечение пациентов с COVID-19 обходится в 9-14 тыс. грн на одного пациента.

 

Теги: #реабилитация #covid_19
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