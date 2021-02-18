Медицина

11:55 18.02.2021

На лечение COVID-19 на 2021 год предусмотрено 10 млрд грн – НСЗУ

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На лечение COVID-19 на 2021 год предусмотрено 10 млрд грн – НСЗУ

На лечение пациентов с COVID-19 в 2021 году предусмотрено около 10 млрд грн, сообщила замдиректора департамента Программы медгарантий Национальной службы здоровья (НСЗУ) Анна Фенчак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В 2021 году на лечение COVID-19 предусмотрено около 10 млрд грн. В Программе медгарантий на 2021 год предусмотрено лечение пациентов с COVID-19 по пакету медуслуг стационарного лечения до периода завершения карантина и месяц после него", - сказала она.

После этого, по словам Фенчак, НСЗУ предложит оплату медучреждениям, готовым к реагированию на инфекционные заболевания по отдельному пакету медуслуг. Эти медучреждения будут определены в регионах департаментами здравоохранения.

 

Теги: #лечение #деньги #covid_19
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