Минздрав Украины работает над улучшением психического здоровья

Министерство здравоохранения работает над улучшением психического здоровья украинцев, в частности запущена школа "Лидерство в психическом здоровье", сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Минздрав совместно с украинско-швейцарским проектом "Психическое здоровье для Украины" создал школу "Лидерство в психическом здоровье". Уже состоялся первый модуль", - сказала она.

По словам Микичак, Минздрав развивает это направление в госпитале для ветеранов войны "Лесная поляна", где еще в 2019 году открыт центр психического здоровья.

"На этой неделе мы презентовали первый этап реализации проекта. В частности, открыт тренинговый центр, новые отделения, залы для физической реабилитации и интерактивные пространства для общения ветеранов. Началась работа мультидисциплинарной команды, которая обеспечивает весь комплекс услуг по обеспечению психического здоровья",- сказала Микичак.

Как сообщила замминистра, в 2021 году будет внедрен новый пакет медицинской помощи, ориентированный на людей с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях. Это будут мобильные психиатрические бригады.