Медицина

10:14 17.02.2021

Минздрав Украины намерен расширить контакт-центр по COVID-19 в связи с кампанией по вакцинации

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Минздрав Украины намерен расширить контакт-центр по COVID-19 в связи с кампанией по вакцинации

Министерство здравоохранения планирует расширить мощности контактного центра по COVID-19 в связи с началом вакцинальной кампании в Украине, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер на пресс-брифинге в Киеве в среду.

"Контакт-центр Минздрава по COVID-19 готовится к приему обращений, связанных с вакцинацией. Мы тренируем специалистов, меняем их алгоритм работы. Как только начнется вакцинальная кампания в Украине, контакт-центр будет владеть всей необходимой информацией", - сказал он.

Помимо этого, Кучер подчеркнул, что с 2 ноября 2020 года контактным центром воспользовались 186 тыс. граждан. Было зарегистрировано около 11 тыс. обращений граждан, которые передали на обработку в регионы.

"Осуществили около 4,5 тыс. выездов мобильных бригад по запросу в контакт-центр. Около 4,5 тыс. консультаций провели врачи через контакт-центр Минздрава. С 28 декабря в контакт-центр поступило 79 запросов от медработников или членов их семей для получения оперативной информации о состоянии рассмотрения их заявлений о выплатах в связи с заболеванием или смертью вследствие COVID-19", - добавил замминистра.

Кучер также анонсировал создание образовательного медицинского сериала для повышения цифровой компетентности медработников, которое будет финансироваться ЮНИСЕФ.

Теги: #вакцинация #контакт_центр #covid_19
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