Медицина

12:40 16.02.2021

Вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали на регистрацию в Украине

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Вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали на регистрацию в Украине

Вакцину Oxford/AstraZeneca против COVID-19 подали на регистрацию в Украине под обязательство для экстренного медицинского применения.

Как сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ), заявка на регистрацию подана в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения в понедельник, 15 февраля.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в Минздраве, на регистрацию подана вакцина, которая закуплена министерством за средства госбюджета.

В тот же день ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca для экстренного применения и дала "зеленый свет" на использование этой вакцины во всем мире в рамках инициативы COVAX. Предварительно вакцина от Oxford/AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение в Великобритании, Европейском Союзе и Индии.

Вакцина будет закуплена за государственные средства напрямую у производителей. Ожидается, что, минимум, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудет в Украину в феврале 2021 года.

Как сообщалось, Украина получила информацию от COVAX о поставках вакцин от производителя Oxford/AstraZeneca в количестве 2,2-3,7 млн доз в первом-втором квартале 2021 года.

Кроме того, Украина заключила контакты на поставку ей 12 млн доз вакцины от COVID-19, разработанные с участием компаний AstraZeneca (Великобритания-Швеция) и NovaVax (США), которые производятся на мощностях компании Serum Institute (Индия).

Вакцина AstraZeneca - это векторная вакцина, разработанная Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Теги: #коронавирус #вакцина #украина #astrazeneca
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