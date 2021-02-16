Медицина

11:16 16.02.2021

Украинцы будут вакцинироваться безопасными зарегистрированными в Украине вакцинами – Степанов

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Украинцы будут вакцинироваться безопасными зарегистрированными в Украине вакцинами – Степанов

Украинцы будут вакцинироваться безопасными зарегистрированными в стране вакцинами, гарантирует министр здравоохранения Максим Степанов.

"Все вакцины, которые будут использоваться в Украине, безопасные, поскольку они будут проходить регистрацию в стране, будут исследоваться украинскими экспертами, которым мы доверяем", - сказал он на брифинге во вторник.

Степанов напомнил, что Украина будет использовать такие вакцины, как Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax, AstraZeneca и Moderna.

Министр уточнил, что на рынок Украины будут допущены вакцины, имеющие промежуточные результаты третьей стадии клинических испытаний, при этом подчеркнув: "Вакцина производства страны-агрессора не будет допущена на рынок Украины".

Как сообщалось, в Украине с 15 февраля начался второй этап обучения мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19: практическое обучение для иммунизации вакцинами Pfizer/Biontech и AstraZeneca

Согласно "дорожной карте" на всех этапах вакцинальной кампании против COVID-19, в Украине будет создано около 600 мобильных бригад. В настоящее время уже сформировано около 350 мобильных бригад.

Минздрав планирует начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз , полученных в рамках COVAX).

Вакцина AstraZeneca - векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Она должна вводиться двумя дозами с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

Вакцина Pfizer-BioNTech - РНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Две дозы вакцины вводятся с интервалом в 21 день. Вакцина требует температуры хранения не менее -70 C. После размораживания может храниться пять дней при температуре +2 до +8 С.

В рамках глобальной инициативы COVAX Украина получила подтверждение о поставке 16 млн доз вакцины разных производителей.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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