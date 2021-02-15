Медицина

14:05 15.02.2021

"Фармак" благодаря решению Киевсовета о продаже фармкомпании земучастка планирует развитие R&D-кластера

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"Фармак" благодаря решению Киевсовета о продаже фармкомпании земучастка планирует развитие R&D-кластера

Фармацевтическая компания АО "Фармак" (Киев) благодаря решению Киевсовета о продаже фармкомпании земельного участка планирует развитие проекта R&D-кластера.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте компании, 11 февраля текущего года Киевский горсовет абсолютным большинством голосов принял решение о продаже компании земли, на которой в течение 95 лет находятся производственные мощности завода "Фармак".

Определенное документом целевое использование земли - эксплуатация и обслуживание комплекса зданий и сооружений.

"Фармак" выражает благодарность депутатам за поддержку развития добродетельной и прозрачного бизнеса. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов. Теперь, благодаря положительному решению городского совета, мы сможем реализовать очередной амбициозный проект - создание фармацевтического R&D-кластера для наращивания научно-технического потенциала", - цитируется в пресс-релизе исполнительный директор компании Владимир Костюк.

Он напомнил, что за последние 25 лет "Фармак" инвестировал в модернизацию предприятия более $300 млн.

В свою очередь, технический директор "Фармака" Андрей Гой подчеркнул, что создание R&D-кластера станет шагом вперед на пути к развитию отрасли биомедицинских исследований и разработок в Украине и важным шагом к превращению Киева в столицу европейского уровня.

"Основным капиталом столицы должен быть именно интеллектуальный продукт", - сказал Гой.

В компании уверены, что появление R&D-кластера будет способствовать увеличению поступлений в городской бюджет от наукоемких отраслей экономики.

Как сообщалось, в 2015 году компания запустила собственное производство активных фармацевтических ингредиентов в городе Шостка на базе индустриального парка "Свема". Инвестиции в строительство завода составили $40 млн, из них более $500 тыс. были направлены на установление передовых очистных сооружений. Тогда в компании подчеркнули, что "потенциально опасное химическое производство было не просто вынесено за пределы Киева, но и находится в специально подготовленной промышленной зоне".

"Фармак" - одно из старейших фармацевтических предприятий Украины, специализирующееся на производстве современных высокотехнологичных препаратов. Киевский завод обеспечивает работой почти 1800 жителей Киева и пригородов.

На производстве внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и в соответствии с мировыми стандартами: ISO, GMP (надлежащая производственная практика). Ежегодно компания проходит по несколько международных инспекций и проверок.

Предприятие входит в ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Украины. В 2020 году "Фармак" заплатил налогов на общую сумму более 712 млн грн, в том числе 120 млн горн - в киевский городской бюджет.

Теги: #фармак #киевсовет
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