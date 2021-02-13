Медицина

18:15 13.02.2021

Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

2 мин читать
Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

Министерство здравоохранения на следующей неделе ожидает поступление в Украину вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которая произведена на мощностях индийской компании Serum Institute; вакцина компании Pfizer пока задерживается в связи с задержками заключения контрактов Pfizer в рамках механизма COVAX, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В понедельник-вторник приедет вакцина AstraZeneca, по Pfizer в рамках механизма COVAX ведем постоянные переговоры", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко подчеркнул, что задержка поставки вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX связана, с изменением фармкомпании подхода к регистрации вакцины.

"Украина попала в число 17 приоритетных стран, куда механизм COVAX поставляет вакцину. Ни в одну из них вакцина Pfizer еще не поставлена по одной и той же технической причине - нужно, чтобы вакцина была зарегистрирована в стране. Мы думали, что местные офисы Pfizer смогут этот сделать, ожидали, что регистрация будет в прошлый четверг, но штаб квартира Pfizer изменила подход, они должны урегулировать определенные бюрократические подходы: подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в рамках COVAX Украина получит 8 млн доз, из них 117 тыс. доз Pfizer, дополнительно Украина может поспросить увеличить количество вакцины Pfizer.

"Вчера оперативный штаб Минздрава добрил такую заявку, сегодня я такую заявку подписал. Одномоментно мы можем принять в Украине как минимум 600 тыс. доз вакцины Pfizer", - сказал он.

По словам Ляшко, также Украина в рамках COVAX получит 2,2, млн доз вакцины AstraZeneca, это количество может быть увеличено до 3,7 млн доз до конца второго квартала.

"Мы ожидаем, что в конце февраля – начале марта начнутся поставки вакцины AstraZeneca в рамках COVAX", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что логистика кампании вакцинации от COVID-19 позволяет начать вакцинацию как в случае поставок вакцины Pfizer, так и вакцины AstraZeneca.

Он отметил, что в рамках COVAX в Украину будет поставлена вакцина AstraZeneca, произведенная на мощностях в Южной Корее.

Теги: #ляшко #коронавирус #вакцина #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:25 13.02.2021
В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

В Украине уже сформировано 347 мобильных бригад по вакцинации – Ляшко

17:10 13.02.2021
Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта – Ляшко

Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта – Ляшко

17:05 13.02.2021
Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

16:45 13.02.2021
Минздрав предложит Кабмину новое постановление о карантинных ограничениях – Ляшко

Минздрав предложит Кабмину новое постановление о карантинных ограничениях – Ляшко

13:29 13.02.2021
Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

12:36 13.02.2021
В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

08:40 13.02.2021
В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

08:22 13.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

23:11 12.02.2021
Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca могут быть поданы в понедельник – Степанов

Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca могут быть поданы в понедельник – Степанов

22:00 12.02.2021
В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения – Тимошенко

В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения – Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта – Ляшко

Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

Минздрав предложит Кабмину новое постановление о карантинных ограничениях – Ляшко

Украина готовится к возобновлению производства вакцин, но быстро запустить производство вакцин от COVID-19 не получится – Ляшко

Украина сможет проводить до 5 млн вакцинаций от COVID-19 в месяц – Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

Украина готовится к возобновлению производства вакцин, но быстро запустить производство вакцин от COVID-19 не получится – Ляшко

Государство готово обеспечить безоплатность и добровольность вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Минздрав Украины с 1 апреля повысит тарифы на лечение онкозаболеваний

Переболевшие COVID-19 могут вакцинироваться от коронавируса через 6 месяцев после болезни

Пациенты смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 через пациентский кабинет своей МИС – эксперт

В AstraZeneca рассчитывают за 6-9 месяцев разработать вакцины против новых штаммов COVID-19

МЗУ считают манипулятивными заявления Минздрава о срыве медзакупок за бюджет-2020 на 1 млрд грн

Количество врачей и медперсонала увеличилось в медучреждениях, работающих по Программе медгарантий

"МЗУ" в 2020 году сорвали медицинское закупки на 1 млрд грн – замминистра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА