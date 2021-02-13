Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

Министерство здравоохранения на следующей неделе ожидает поступление в Украину вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca, которая произведена на мощностях индийской компании Serum Institute; вакцина компании Pfizer пока задерживается в связи с задержками заключения контрактов Pfizer в рамках механизма COVAX, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"В понедельник-вторник приедет вакцина AstraZeneca, по Pfizer в рамках механизма COVAX ведем постоянные переговоры", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко подчеркнул, что задержка поставки вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX связана, с изменением фармкомпании подхода к регистрации вакцины.

"Украина попала в число 17 приоритетных стран, куда механизм COVAX поставляет вакцину. Ни в одну из них вакцина Pfizer еще не поставлена по одной и той же технической причине - нужно, чтобы вакцина была зарегистрирована в стране. Мы думали, что местные офисы Pfizer смогут этот сделать, ожидали, что регистрация будет в прошлый четверг, но штаб квартира Pfizer изменила подход, они должны урегулировать определенные бюрократические подходы: подписать договор между Pfizer и COVAX и Украиной и Pfizer", - сказал он.

Ляшко напомнил, что в рамках COVAX Украина получит 8 млн доз, из них 117 тыс. доз Pfizer, дополнительно Украина может поспросить увеличить количество вакцины Pfizer.

"Вчера оперативный штаб Минздрава добрил такую заявку, сегодня я такую заявку подписал. Одномоментно мы можем принять в Украине как минимум 600 тыс. доз вакцины Pfizer", - сказал он.

По словам Ляшко, также Украина в рамках COVAX получит 2,2, млн доз вакцины AstraZeneca, это количество может быть увеличено до 3,7 млн доз до конца второго квартала.

"Мы ожидаем, что в конце февраля – начале марта начнутся поставки вакцины AstraZeneca в рамках COVAX", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что логистика кампании вакцинации от COVID-19 позволяет начать вакцинацию как в случае поставок вакцины Pfizer, так и вакцины AstraZeneca.

Он отметил, что в рамках COVAX в Украину будет поставлена вакцина AstraZeneca, произведенная на мощностях в Южной Корее.