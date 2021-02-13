Медицина

17:10 13.02.2021

Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта – Ляшко

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Украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19 после 1 марта – Ляшко

Украинцы после 1 марта смогут записаться на бесплатную вакцинацию от COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц", - сказал он журналистам в субботу.

По словам Ляшко, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации. При записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в лист ожидания, гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.

Ляшко сообщил, что записаться на вакцинацию можно будет тремя способами: через специальный сайт по вакцинации, который откроется в ближайшее время, через электронные очереди у семейных врачей, а также по телефону контакт-центра.

Также в настоящее время изучается возможность записи через приложение "ДИЯ".

Теги: #ляшко #вакцинация #минздрав
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