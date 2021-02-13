Медицина

17:05 13.02.2021

Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

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Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

Министерство здравоохранения готовится к проведению сероэпидимиологического исследования наличия у украинцев антител к COVID-19, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Массового тестирования на COVID-19 не будет, но мы говорим про сероэпиемиологическое исследование, которое позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G и посмотреть, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система не вылавливает", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко сообщил, что в ходе исследования будут протестированы около 10 тыс. человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.

Дизайн исследования подготовлен Советом национальной безопасности и обороны с привлечением социологов Национальной академии наук Украины. Исследование будет реализовано через Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

"Во вторник у нас начало: мы собираем все департаменты здравоохранения, презентуем дизайн и согласовываем даты. Выборка будет учитывать, в частности, пол, возраст, место жительства, род занятий», - сказал заместитель министра здравоохранения.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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