В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

Сервис для онкобольных "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь", отражающий лекарства, которые закупаются за государственный счет по направлению онкологических и онкогематологических заболеваний, а также наличие лекарств из Национального перечня основных лекарственных средств появился в Украине, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, на сайте можно настроить и получить уведомления о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион.

Инициаторами сервиса является ОО "Лекарства Контроль" при финансовой поддержке Международного фонда "Возрождение".