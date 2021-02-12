Медицина

17:14 12.02.2021

В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

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В Украине появился сервис для онкобольных, отражающий наличие бесплатных лекарств

Сервис для онкобольных "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь", отражающий лекарства, которые закупаются за государственный счет по направлению онкологических и онкогематологических заболеваний, а также наличие лекарств из Национального перечня основных лекарственных средств появился в Украине, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, на сайте можно настроить и получить уведомления о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион.

Инициаторами сервиса является ОО "Лекарства Контроль" при финансовой поддержке Международного фонда "Возрождение".

Теги: #лекарства #онкозаболевания
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