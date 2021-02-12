Государство готово обеспечить безоплатность и добровольность вакцинации от COVID-19 – Ляшко

Государство готово обеспечить безоплатную и добровольную вакцинацию от COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня государство делает все возможное, чтобы вакцинация от COVID-19 была безоплатная и добровольная. Даже если у кого-то из коммерческих дистрибьюторов появится такой продукт (вакцина от COVID-19 – ИФ) и они готовы его завезти в Украину, пожалуйста, обращайтесь в Минздрав, мы выкупим эту вакцину", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг.

Ляшко подчеркнул, что "коммерческий рынок вакцин от COVID-19 заработает, но не на первом этапе".

Комментируя готовность медицинской системы к вакцинации от COVID-19, Ляшко сообщил, что вакцинацию будут проводить 600 мобильных бригад.

Мощности системы позволят проводить около 4,5 млн вакцинаций в месяц.

"В случае, если у нас будет в наличии даже 10 млн доз вакцины в один месяц, мы их сможем спокойно проколоть", - сказал он.