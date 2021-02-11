МЗУ считают манипулятивными заявления Минздрава о срыве медзакупок за бюджет-2020 на 1 млрд грн

В госпредприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) считают манипулятивными заявления Министерства здравоохранения о срыве медицинских закупок за бюджет 2020 года на сумму 1 млрд грн.

"Сегодняшний утренний брифинг Минздрава касался работы ГП МЗУ. Подобные публичные нападки от органа управления на предприятие в своем ведении, к сожалению, не являются новыми. Необоснованность и предвзятость таких заявлений со стороны Минздрава свидетельствуют о нежелании руководства Минздрава брать ответственность за собственную бездеятельность, ведь именно Минздрав в течение прошлого года создал условия, которые подвергли опасности срыва закупок всего перечня номенклатуры лекарственных средств и медицинских изделий", - заявило госпредприятие на своей странице в Facebook в четверг.

В МЗУ подчеркивают, что вскоре должен начаться внешний аудит закупок 2020 года со стороны Счетной палаты Украины.

"Объектами такой проверки станут и Минздрав, и ГП МЗУ. Мы надеемся, что аудит в рамках парламентского контроля даст объективную оценку закупочного процесса прошлого года", - заявляют на госпредприятии.

При этом подчеркивается, что "принятие номенклатуры, формирование потребности, утверждение бюджетных показателей и их доказывание, согласование технических заданий и значительных хозяйственных обязательств - прямая ответственность Минздрава Украины".

"Необходимые документы, позволяющие начать закупки, Минздрав предоставил со значительной задержкой. По 13 направлениям мы получили их только 4 июня, а по АРВ терапии (для пациентов с ВИЧ/СПИД) - 2 сентября. Напомним, что закупки в прошлом году мы должны были начать еще в марте", - утверждает МЗУ.

Кроме того, предприятие напоминает, что в июне 2020 года Кабмин принял постановление №478, которое обязывает МЗУ согласовывать с Минздравом все технические, качественные и другие характеристики товаров к закупке.

"Это постановление задержала объявления тендеров в среднем в месяц, а по некоторым позициям - дольше. С мая-2020 мы в рабочем порядке и публично, официально и неформально предупреждали Минздрав о рисках в закупках", - указано в сообщении.

МЗУ подчеркивают, что в 2020 году госпредприятие сэкономило на госзакупках 2,95 млрд грн, в том числе 148,7 млн грн на закупках автомобилей скорой помощи и 163 млн грн - на закупках компьютерных томографов.

В МЗУ отмечают, что Минздрав "перепутал информацию или намеренно ввел в заблуждение общество по поставкам лекарственного средства "Тасигна" (МНН Нилотиниб)".

"Поставки по контракту ГП контрагент выполнил на склад заказчика только 20 января 2021 года. Соответствующие лекарства уже развозятся по регионам Украины. В декабре же 2020-го Минздрав распределил лекарства, которые были закуплены одной из международных организаций за счет 2019 года", - отмечают на госпредприятии.

МЗУ подчеркивают, что ожидают от Минздрава документов, позволяющих начать закупки 2021 года.

Как сообщалось, на брифинге в четверг замминистра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что госпредприятие МЗУ в 2020 году сорвало закупки препаратов и медизделий на сумму около 1 млрд грн и возложила ответственность за это на руководителя ГП МЗУ Арсена Жумадилова. В целом Минздрав признал работу МЗУ в 2020 году неэффективной.