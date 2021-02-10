AstraZeneca увеличит выпуск вакцины от COVID-19 при содействии немецкой компании Biologika

Англо-шведская компания AstraZeneca и немецкая Biologika подписали меморандум о намерениях, которым предусмотрено увеличение производства вакцины от коронавируса COVID-19 в Европе и обеспечения долгосрочной возможности поставок.

"AstraZeneca и IDT Biologika изучают варианты ускорения производства вакцины от COVID-19 AstraZeneca во втором квартале 2021 года с целью оказания поддержки Европе в неотложной необходимости вакцинации в период пандемии", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте AstraZeneca.

"AstraZeneca и IDT Biologika также намерены расширить возможности Европы по производству вакцины с помощью будущих совместных инвестиций в создание крупного дополнительного потенциала по производству лекарственного препарата", - отмечается в документе.

В частности, обе компании планируют "инвестировать в расширение производственных мощностей на производственном объекте компании IDT Biologika в Дессау (Германия)" до пяти 2000-литровых биореакторов, "способных создавать в месяц десятки миллионов доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca". Ожидается, что новые объекты будут готовы к эксплуатации к концу 2022 года.

В документе отмечается, что данная инвестиция сможет также позволить создавать и другие вакцины со схожим процессом производства, что также "существенно увеличит внутренний европейский потенциал по производству вакцин".

По данным AstraZeneca, детали соглашения подлежат доработке.

"Мы гордимся тем, что AstraZeneca выбрала нас стратегическим партнером для производства их вакцины. Соглашение подчеркивает нашу компетентность в производстве востребованных векторных вакцин и нашу способность предоставлять комплексное решение от создания лекарственного вещества до его окончательной упаковки", - приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора Biologika Юргена Бетцинга.

По словам исполнительного директора AstraZeneca Паскаля Сорьо, "соглашение существенно поможет Европе выстроить независимую базу производства вакцины, которая позволит справляться с трудностями существующей пандемии и создать стратегическую возможность поставок на будущее".

В конце января власти ЕС приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca - после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Первые поставки стартовали 5 февраля.