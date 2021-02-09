Медицина

09:59 09.02.2021

Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться – Степанов

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Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться – Степанов

Заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает сокращаться, уменьшается и количество госпитализаций, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"На минувшей неделе выявлено 25,5 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, что меньше, чем на предыдущей неделе (27,157 тыс. случаев). Если посмотреть на статистику, то мы видим стабилизацию ситуации. Например, в первую неделю декабря выявили 89 тыс. случаев заболеваемости. То есть в три раза сократилась заболеваемость. Также меняется ситуация с количеством госпитализированных – в первую неделю декабря их было около 28 тыс., а по состоянию на понедельник 17,911 тыс. человек в медучреждениях", - сказал он.

По словам министра, растет количество тестирований на антиген. "За неделю провели 144,248 тыс. ПЦР-тестирований. Также растет количество тестирований экспресс-тестами на антиген – провели 52,222 тыс. исследований, что на 20 тыс. больше чем на предыдущей неделе. Украина обеспечена тест-системами",- сказал он.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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