Медицина

15:29 08.02.2021

Бизнес готов помогать государству с процессом вакцинации – Радуцкий

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Бизнес готов помогать государству с процессом вакцинации – Радуцкий

Бизнес готов поддерживать государство и самостоятельно закупать вакцину от COVID-19, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в ходе форума "Украина 30 коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве в понедельник.

"Бизнес не прекращал помогать государству. Я в день получаю пять-шесть писем от бизнеса, который просит дать возможность закупить вакцину для государства. Но в настоящее время производители вакцин не работают ни с кем кроме правительства, но постепенно это будет меняться. Украинский бизнес готов закупать вакцину даже для государства, а не для того, чтобы перепродать в аптеке. Как только мы сможем дать возможность бизнесу закупать вакцину, как только производители начнут работать не только с правительством, это будет большой помощью от бизнеса",- сказал он.

"К тому же много людей хотят вакцинироваться за свой счет. И тут также бизнес должен помочь, чтобы на рынке появилась вакцина", - добавил Радуцкий.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что серьезным шагом будет продвижение вакцинации от представителей бизнеса в рамках своего предприятия.

В то же время глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер отметила, что государственно-частное партнерство является очень важным в процессе вакцинации от COVID-19.

"В вакцинации должно быть государственно-частное партнерство. Надеюсь, что представители бизнеса продолжат поддерживать Минздрав. Они могут сделать это, распространяя позитивный посыл о необходимости вакцинации", - сказала она.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине добавила, что в стране есть проблема с неувереностью в вакцинации.

"Более 40% медработников выражали неуверенность в том, стоит ли вакцинироваться, а медработники должны знать, что вакцины безопасны. Нам необходимо работать вместе, чтобы остановить сплетни о вакцинации, и работать вместе, чтобы построить доверие к вакцинации. В первую очередь, необходимо помочь медработникам понять важность вакцины, чтобы они работали с пациентами",- сказала она.

"Если вакцинация не будет проводиться оперативно и люди заметят, что плохая организация, распределение не срабатывает, то это повлияет негативно на доверие к кампании", - добавила Сильвандер.

Теги: #вакцинация #радуцкий
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