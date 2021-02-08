Медицина

13:49 08.02.2021

Степанов: В каждом регионе вакцинацию будет проводить в среднем 23 мобильных бригады, по Украине - 572

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Степанов: В каждом регионе вакцинацию будет проводить в среднем 23 мобильных бригады, по Украине - 572

 Проводить вакцинацию в каждом регионе будут приблизительно 23 мобильных бригады, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы" в Киеве в понедельник.

"Для осуществления вакцинации медицинская система может обеспечить 4,25 тыс. пунктов прививок и 572 мобильных бригады, в среднем 23 мобильных бригады на регион. На первом и втором этапе в каждом регионе будет достаточно сформировать по семь-восемь мобильных бригад", - сказал он.

Министр добавил, что в настоящее время медработники проходят обучение для проведения вакцинации.

"Сейчас медработники проходят соответствующие обучение и к средине февраля будут готовы. Мы детально прописали каждый этап, но так, чтобы оперативно адаптировать его под изменения эпидемических или логистических условий", - сказал он.

"Минздрав, Центр общественного здоровья в сотрудничестве с ВОЗ и ЮНИСЕФ уже провели первый этап оценки холодовой цепочки для транспортировки и сохранности вакцин. Государство способно обеспечить всю логистику. Для сверхнизких температур государство уже привлекло частную компанию", - добавил министр.

Степанов отметил, что на первом этапе вакцинации, который включает около 370 тыс. человек, вакцину получат работники мобильных бригад вакцинации, медицинские работники, врачи и средний медицинский персонал, работающие в медучреждениях и предоставляющие помощь больным COVID-19, работники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19, работники экстренки, включая водителей, граждане, пребывающие в специализированных медучреждениях, и работники таких медучреждений (интернаты, дома людей пожилого возраста и др.), военнослужащие.

На втором, третьем и четвертом этапе вакцину получат люди, которые входят в группу риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья или возрасту.

Теги: #вакцинация #бригады
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