Медицина

10:21 08.02.2021

Минздрав ожидает на этой неделе получить первые заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в Украине

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Минздрав ожидает на этой неделе получить первые заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в Украине

Министерство здравоохранения Украины ожидает на этой неделе получить первые заявки на регистрацию вакцин от COVID-19 в Украине, сообщил замминистра здравоохранения Игорь Иващенко в ходе пресс-брифинга в Киеве в понедельник.

"Планируется, что на протяжении этой недели первые заявки на госрегистрацию для экстренного медицинского использования будут поданы в Государственный экспертный центр", - сказал он.

Иващенко рассказал, как будет проходить регистрация вакцин в Украине. По его словам, с целью урегулирования процедуры госрегистрации вакцин для экстренного медицинского использования и на основании последних изменений, которые были внесены в закон о лексредствах, Минздрав разработал постановление Кабмина "Некоторые вопросы государственной регистрации вакцин и других иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни и обязательства для экстренного медицинского использования". "По этой процедуре производители и представители производителей лексредств и вакцин обращаются в компетентные регуляторные органы стран с заявками на получение разрешения на экстренное медицинское использование. Вместе с заявкой они подают материалы об изучении качества, эффективности и безопасности применения таких лексредств и вакцин. Компетентные органы стран по результатам обработки запросов, а также анализа научных доказательств принимают решение о предоставлении такого разрешения и применении лексредств", - добавил замминистра.

Иващенко также отметил, что в Украине это также будет осуществляться на основании экспертной оценки соотношения польза/риск, а также анализа материалов на их аутентичность.

"Предусматривается, что государственная регистрация для экстренного медицинского использования будет выдаваться производителям сроком на один год с возможностью продления еще на один год. За этот период производители будут обязаны предоставлять дополнительные материалы относительно качества, эффективности и безопасности лексредств", - сказал он.

Теги: #вакцинация #регистрация
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