Иммуноглобулины G присутствуют примерно в 50% тестов на COVID-19 - гендиректор лаборатории "Дила"

Иммуноглобулины G уже присутствуют примерно в 50% тестов на COVID-19, которые проводит лаборатория "Дила", сообщил гендиректор этой лаборатории Алексей Бабич.

"Те же иммуноглобулины G (в тестах - ИФ) выросли практически до 50%. Это может говорить о том, что многие люди переболели в легкой форме или бессимптомно и не обращались к врачам", - сказал он в эфире YouTube-канала "Доктор Булавинова".

При этом Бабич отметил снижение доли позитивных ПЦР-тестов на COVID-19.

"У нас были периоды, особенно осенью, когда до 40% наших ПЦР-тестов в сутки давали положительные результаты. Сейчас это количество опустилось ниже 10%", - сказал он.

Кроме того, по словам Бабича, с лета 2020 года наблюдался рост спроса на тесты на D-димеры.

"Спрос на тесты на D-димеры рос с лета, причем рос вплоть до того, что был дефицит расходников для проведения этих тестов", - сказал он.

Кроме того, Бабич отметил, что государство при формировании программы вакцинации от COVID-19 должно учесть сотрудников частных лабораторий, которые выполняют значительный объем тестирования на COVID-19.

"Мы понимаем, что мы уже являемся неотъемлемой частью системы здравоохранения, поэтому было бы правильно, чтобы государство учитывало нас. Сотрудники частных лабораторий тоже хотят вакцинироваться от COVID-19", - подчеркнул он.