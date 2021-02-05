Медицина

11:40 05.02.2021

Минздрав вскоре получит подтверждение о поставках вакцин от COVID-19 от компаний-производителей

2 мин читать
Минздрав вскоре получит подтверждение о поставках вакцин от COVID-19 от компаний-производителей

Министерство здравоохранения в пятницу или в ближайшие дни получит от компаний-производителей вакцин от COVID-19 соглашения на поставку вакцин в Украину с февраля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу.

"Украина заключила контракт на поставку вакцин с компанией Sinovac. Я думаю, что сегодня или в ближайшие дни мы получим соглашение по другим контрактам на поставки также с февраля 2021 года",- сказал он.

Степанов добавил, что для логистики при поставке вакцин у Минздрава есть расчеты обновления холодовой цепочки.

"Мы сформировали потребность в холодильниках, термобоксах и инструментах контроля температур. Для ультрахолодовой цепочки мы привлекаем частные компании, в которых есть опыт управления фармпрепаратами в условиях сверхнизких температур. Для обновления холодовой цепочки +2+8 власть будет инвестировать в медучреждения, привлеченные к рутинной иммунизации, ведь у нас есть тотальная необходимость в обновлении оборудования", - сказал он.

Министр отметил также, что на следующей неделе планируется запустить информационный портал о вакцинации.

"Минздрав планирует создать отдельный информационный портал о вакцинации, где каждый сможет узнать об организации процесса. Также будут дашборды со статистикой вакцинации, над которыми мы работаем совместно с коллегами из СНБО. Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе, полная версия вместе с мобильной – до конца февраля",- сказал Степанов.

Теги: #вакцины #поставки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:50 04.02.2021
"DHL Express Украина" готовится к доставке вакцины

"DHL Express Украина" готовится к доставке вакцины

12:26 03.02.2021
Лаборатории Франции весной начнут выпуск вакцин Moderna и Pfizer

Лаборатории Франции весной начнут выпуск вакцин Moderna и Pfizer

06:26 01.02.2021
AstraZeneca поставит ЕС в первом квартале на 30% больше вакцин, чем пообещала - глава Еврокомиссии

AstraZeneca поставит ЕС в первом квартале на 30% больше вакцин, чем пообещала - глава Еврокомиссии

00:24 30.01.2021
На следующей неделе правительство расскажет о новых контрактах на поставку вакцин от COVID-19 - Степанов

На следующей неделе правительство расскажет о новых контрактах на поставку вакцин от COVID-19 - Степанов

07:12 29.01.2021
Мексика выходит на третье место в мире по числу жертв коронавируса

Мексика выходит на третье место в мире по числу жертв коронавируса

14:03 28.01.2021
Киевсовет намерен выделить 140 млн грн на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году

Киевсовет намерен выделить 140 млн грн на закупку вакцины от коронавируса в 2021 году

19:48 25.01.2021
В Брюсселе не согласны с изменениями в поставках вакцин от COVID-19 компанией AstraZeneca

В Брюсселе не согласны с изменениями в поставках вакцин от COVID-19 компанией AstraZeneca

23:30 24.01.2021
Степанов готов взять на себя ответственность за регистрацию вакцин против Covid-19 в стране

Степанов готов взять на себя ответственность за регистрацию вакцин против Covid-19 в стране

22:19 24.01.2021
В феврале Украина может получить еще одну вакцину от COVID-19 помимо вакцин Pfizer и Sinovac

В феврале Украина может получить еще одну вакцину от COVID-19 помимо вакцин Pfizer и Sinovac

20:08 24.01.2021
В конце января станет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от COVID-19 в рамках COVAX - ВОЗ

В конце января станет известно, какие страны получат ранние поставки вакцины от COVID-19 в рамках COVAX - ВОЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Pfizer вскоре предоставит документы для регистрации в Украине вакцины от COVID-19

Ляшко: Количество выздоровевших от Covid-19 в Украине - 80,3% от всех случаев, а летальность - 2%

В среднем более 50% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – исследование "Синэво"

Минздрав Украины вскоре предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине

Первыми в Украине будут вакцинированы работники мобильных бригад по вакцинации и медработники – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Pfizer вскоре предоставит документы для регистрации в Украине вакцины от COVID-19

Вакцинация - это сложный логистический процесс – гендиректор PfizerUkraine

Ляшко: Количество выздоровевших от Covid-19 в Украине - 80,3% от всех случаев, а летальность - 2%

Минздрав в 2021г намерен разработать протоколы и стандарты лечения рака

Вакцина Pfizer дает 90% защиты спустя 21 день после прививки, риск заражения усиливается в первые дни после вакцинации - исследование

Открытие Центра трансплантации в Институте рака позволит проводить в Украине более 100 аллогенных трансплантаций в год

Минздрав разработал цифровые инструменты для проведения вакцинации от COVID-19

Меркель считает, что все граждане ФРГ получат приглашение на прививку до конца сентября

В среднем более 50% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – исследование "Синэво"

Минздрав Украины вскоре предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА