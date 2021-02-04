Медицина

13:33 04.02.2021

Ляшко: Количество выздоровевших от Covid-19 в Украине - 80,3% от всех случаев, а летальность - 2%

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Ляшко: Количество выздоровевших от Covid-19 в Украине - 80,3% от всех случаев, а летальность - 2%

Количество выздоровевших от Covid-19 в Украине составляет 80,3% от всех подтвержденных случаев инфицирования, а летальность - 2%, сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"В целом в Украине за период эпидемии подтверждено лабораторно 1 млн 221 тыс. случаев коронавирусной болезни. На данный момент имеем выздоровевших 1 млн 23 тыс. случаев, то есть 80,3% от всех выявленных случаев. Но есть и негативная грустная тенденция, это 22 тыс. 760 случаев летальных в результате коронавирусной болезни", - сказал Ляшко на международной онлайн-конференции, организованной посольством Суверенного Мальтийского Ордена в Украине, в четверг.

По его словам, на данный момент летальность от Covid-19 составляет чуть меньше 2%.

"В то же время наивысшая летальность регистрируется в Кировоградской области - 3,3%. Но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, потому и концентрация летальности в этой области наибольшая. Самая низкая летальность фиксируется в Ровненской и Черкасской областях", - уточнил Ляшко.

Он указал, что из всех летальных случаев, 84% - это лица старше 60 лет.

"Потому и кампания имунопрофилактики, которая у нас должна начаться в феврале этого года в первую очередь направлена на медицинских работников, и после этого переходит на людей старше 60 лет", - добавил он.

Главный санитарный врач отметил, что в течении 2020 года количество людей, которые пересекли линию разграничения на Донбассе, составляет около 3 млн лиц.

"Это значительно меньше, чем было, например, в 2019 году. Тогда у нас 16,4 млн лиц пересекли границы нашего государства", - пояснил он.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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