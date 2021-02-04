Медицина

10:11 04.02.2021

Минздрав в 2021г намерен разработать протоколы и стандарты лечения рака

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Минздрав в 2021г намерен разработать протоколы и стандарты лечения рака

 Министерство здравоохранения Украины намерено в 2021 году разработать протоколы и стандарты лечения рака, сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"В 2021 году Минздрав намерен реализовать план действий согласно Нацстратегии контроля онкозаболеваний. В частности, планируем обновить стандарты лечения онкозаболеваний и разработать новые. Планируем работать над протоколами и стандартами лечения рака легких, колоректального рака, рака молочной железы, желудка, лейкемии и лимфомы",- сказала она.

Замминистра отметила, что совместно с общественными организациями Минздрав планирует создать коммуникационный план по профилактике заболеваний.

"Начнем пилотный проект по скринингу колоректального рака и ранней диагностики рака молочной железы. Планируем расширить доступ пациентов к инновационным лексредствам путем проведения госоценки медтехнологий и заключения договоров управляемого доступа. Объединим специальности врач-гематолог детский и врач-онколог детский. Также планируем обеспечить доступ к паллиативной помощи",- добавила Садовяк.

Теги: #онкозаболевания #протоколы #минздрав
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