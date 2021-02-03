Лаборатории Франции весной начнут выпуск вакцин Moderna и Pfizer

Французская лаборатория в марте приступит к производству вакцины от коронавируса COVID-19 компании Moderna Inc., а в апреле еще одно учреждение запустит создание доз препарата от компаний Pfizer Inc. и BioNTech, сообщила в среду министр по вопросам промышленности Франции Аньес Панье-Рунаше.

"Производство на первом объекте стартует в марте, это будет вакцина от Moderna", - заявила Панье-Рунаше в эфире радиостанции RTL.

Она уточнила, что производство будет вестись в лаборатории, находящейся в управлении Recipharm - организации по разработке контрактов на фармацевтическую продукцию.

"Затем в апреле будет запущено производство вакцины от Pfizer и BioNTech", - добавила министр.

Производством этого препарата займется лаборатория компании Sanofi и фирма Delpharm. При этом Sanofi занимается созданием собственной вакцины от коронавируса.

По словам Панье-Рунаше, в мае планируется начать создание вакцины, разработанной немецкой фирмой CureVac. Министр отметила, что на данный момент ожидается одобрение применения данного препарата.

Ранее в среду французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в стране никто не будет мешать применению российской вакцины "Спутник V" в случае одобрения использования препарата.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что в скором времени четыре объекта на территории страны приступят к производству вакцин от COVID-19.

Во Франции с начала пандемии выявили свыше 3,2 млн случаев заражения COVID-19, более 77 тыс. инфицированных скончались.