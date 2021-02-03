Медицина

10:32 03.02.2021

Минздрав разработал цифровые инструменты для проведения вакцинации от COVID-19

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Минздрав разработал цифровые инструменты для проведения вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины разработало ряд цифровых инструментов, которые будут использоваться при вакцинации от COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"В первую очередь, с целью улучшения качества данных про иммунизацию населения нам важно, чтобы мы в будущем могли обрабатывать и использовать эти данные, чтобы они были в одной системе. Для этого мы разработали модуль иммунизации, который использует все необходимые международные стандарты хранения данных по этому направлению. Он позволяет сохранять информацию о проведенной иммунизации в удобном формате, как для врача, так и для пациента. При этом врач может внести большое количество информации по типу вакцины, дозировки, способу введения, причинам проведения или непроведения вакцинации",- сказал он.

Помимо этого, по его словам, в центральной базе данных электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) уже ведется реестр медицинских записей о направлении и рецептах, реестр пациентов и другие реестры, которые обеспечат наличие и полноту медицинских данных о пациенте в ЭСЗ.

"То есть мы централизуем все данные, чтобы их можно было использовать в других целях в будущем. Кроме этого в eHealth мы будем использовать информационную систему MedData, которая позволяет покрыть логистическую составляющую движения вакцины по Украине к конечному пациенту, администрировать наличие вакцины на складах. Есть функционал для ежедневной отчетности и прогнозирования, если где-то вакцина заканчивается", - добавил Кучер.

Замминистра отметил, что также будет использоваться система фармаконадзора, которая собирает данные о неблагоприятных событиях после иммунизации.

"Также мы планируем совместно с НСЗУ, СНБО разработать информационные дашборды. То есть мы хотим обнародовать информацию о процессе вакцинации в Украине",- сказал он.

Помимо этого, Кучер отметил, что Минздрав с партнерами работает над созданием отдельного информационного портала по вопросам вакцинации от COVID-19. Этот портал будет вмещать всю необходимую информацию для того, чтобы гражданин, который хочет вакцинироваться или подпадает под волну вакцинации, мог получить всю информацию в удобном режиме.

"Механизм работы портала предусматривает два подхода - формирования списков от работодателей (большие государственные компании) и открытая запись на вакцинацию для целевых групп, которые не привязаны к месту работы (в срок не более чем за месяц до начала вакцинации для категории). Запись для целевых групп предусматривает несколько вариантов – самостоятельно через информационный портал COVID-19 и вэб-порталы медицинских информационных систем, запись через контакт-центр Минздрава, запись в медучреждении",- пояснил замминистра.

Теги: #вакцинация #цифровизация
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