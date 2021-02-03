Меркель считает, что все граждане ФРГ получат приглашение на прививку до конца сентября

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что все граждане ФРГ получат возможность сделать прививку от коронавируса до конца сентября 2021 года.

"Даже если не будут допущены новые вакцины до конца лета, до конца сентября, 21 сентября каждый получит приглашение на прививку", - сказала она во вторник в эфире программы "Farbe bekennen" телеканала ARD.

В настоящее время в ЕС допуск получили две вакцины - производства компаний Pfizer и BioNTech и американской компании Moderna.