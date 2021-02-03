В среднем более 50% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – исследование "Синэво"

Антитела IgG к COVID-19, свидетельствующие о наличии иммунитета к коронавирусной болезни, имеют 52% украинцев.

Как сообщается в пресс-релизе сети лабораторий "Синэво", к такому выводу пришли специалисты лаборатории, проанализировав результаты тестирования населения на антитела IgG к COVID-19 в сети лабораторий "Синэво" по всей Украине.

С мая 2020 года по январь 2021 года (включительно) исследования на антитела IgG в сети прошли более 140 тыс. человек.

"По итогам тестирования в январе 2021 года, количество клиентов с выявленным иммунитетом к COVID-19 в зависимости от региона составляет от 44% до 60%. В то же время, еще в октябре 2020 года процент клиентов с положительным тестом на иммунитет составлял 33%, а в июле – 9%", - подчеркнули в "Синэво".

По оценке директора по развитию сети "Синэво" Николая Бутенко, эти показатели дают основания предполагать, что "Украина приближается к появлению коллективного иммунитета к COVID-19".

При этом Бутенко отметил, что летом 2020 года процент населения с иммунитетом существенно отличался в зависимости от региона, в то время как сейчас этот показатель практически выровнялся по всей территории страны.

Самый высокий процент населения с положительным результатом тестирования на антитела IgG в январе 2021 года зафиксирован в южном регионе и в среднем составляет 56%. В частности, в Херсоне он находится на уровне 61%, в Одессе – 56%, в Николаеве – 54%.

Самый низкий уровень положительных результатов на антитела IgG к COVID-19 зафиксирован в западном регионе, где он, в среднем, составляет 44%. В частности, в Черновцах – 51%, на Волыни – 47%, в Тернополе – 46%, Ивано-Франковске – 44%, во Львове – 42%, в Ривно – 39%, на Закарпатье и в Хмельницком – 38%.

В Киеве процент положительного тестирования на иммунитет к COVID-19 составляет 51%, в Киевской области – 55%.

В центральной Украине количество положительных результатов теста на иммунитет к COVID-19 составляет 52%. В Виннице – 49%, Житомире – 41%, Кропивницком – 58%, Чернигове – 54%, Черкассах – 53%.

В восточной Украине количество положительных тестов на иммунитет к COVID-19 составляет 52%, в частности, в Днепре – 52%, Донецке – 55%, Полтаве – 60%, Харькове – 52%, Запорожье – 51%, Сумах – 45%.

Самый высокий процент выявления антител IgG, свидетельствующих о наличии иммунитета к COVID-19, у людей в возрасте старше 60 лет и составляет 51%. Самый низкий уровень – у людей в возрасте от 20 до 40 лет – 31%. У детей до 8 лет доля положительных результатов на антитела IgG составила около 33%, у категории населения от 8 до 20 лет – 39%, от 40 до 60 лет – 42%.

Суммарно, с мая 2020 года, лаборатория выполнила более 500 тыс. всех видов тестов на COVID-19. Из них 220 тыс. ПЦР-тестов, 35 тыс. тестов на антиген к COVID-19, 115 тыс. тестов на антитела IgМ и IgА, почти 140 тыс. на антитела IgG.

Исследование на антитела lgG проводятся в центральной лаборатории "Синэво" в Киеве на американском автоматическом оборудовании и тест-системах компании Abbott (США), а также на немецком автоматическом оборудовании и тест-системах компании Euroimmun (Германия).

Для проведения тестирования на COVID-19 лаборатория "Синэво" инвестировала более EUR450 тыс. в покупку оборудования нового поколения. В частности, компания приобрела четыре новых автоматических анализатора американской компании Abbott, которая является одним из ведущих мировых производителей медицинского оборудования. Кроме тестирования на антитела IgG, "Синэво" проводит ПЦР-тестирование, тестирование на антиген к COVID-19 и комбинированный тест на антиген к SARS-CoV-2 и вирусу гриппа "А" и "B", а также на антитела IgМ и IgА, которые показывают активную фазу болезни.