Медицина

10:09 02.02.2021

Минздрав Украины вскоре предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине

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Минздрав Украины вскоре предложит Кабмину проект постановления об адаптивном карантине

Министерство здравоохранения в ближайшее время вынесет на заседание правительства проект постановления о введении в Украине адаптивного карантина, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Согласно нашей стратегии, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы провели расчеты и в ближайшем времени вынесем постановление на заседание Кабмина", - сказал он.

Министр сообщил, что по уровню заболеваемости в Украине нет ни одной административно-территориальной единицы, которая находилась бы в "красной" зоне.

Как сообщалось, в Украине с 8 по 24 января включительно действовали дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В настоящее время действуют ограничения по "оранжевой" зоне.

Теги: #карантин #минздрав #проект
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