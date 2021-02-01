Зеленский: В текущем году нужно полноценно запустить новый корпус "Охматдета"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем министра здравоохранения Виктором Ляшко и генеральным директором Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Владимиром Жовниром подчеркнул необходимость полноценного запуска нового корпуса больницы в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе встречи Зеленскому доложили о реальном состоянии дел по укомплектованию нового корпуса больницы "Охматдет" новейшим оборудованием.

"Охматдет" - это учреждение, которое признают далеко за пределами Украины. Это лидер детской медицины, в котором должны внедряться лучшие новейшие практики для лечения детей. Мы понимаем, что корпуса больницы не соответствуют современным строительным нормам, а состояние некоторых отделений близко к аварийному. Наша задача в этом году - полноценно запустить новый корпус больницы и сделать новый проект дальнейшего функционирования Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" как единого медицинского пространства, в котором оказывается медицинская помощь как беременным, так и детям", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения уже к концу первого квартала 2021 года должно представить ему на рассмотрение разъяснение количества учреждений, которые по своей функциональности будут отвечать "Охматдету" и будут входить в сети межрегиональных детских лечебно-диагностических центров с многофункциональной инфраструктурой.

Также на встрече был поднят вопрос дефицита и распыленности высокопрофессиональных кадров, что препятствует получению необходимой медицинской помощи по принципу "замкнутого цикла", на действующих планировочных решениях, которые не позволяют построить безопасный внутрибольничный маршрут пациента.

Помимо этого, обсуждалась проблема недостаточного технологического обеспечения областных детских больниц и отставание в развитии технологий, из-за чего лишь 14% детских больниц выполняют более 50% операций высокой сложности.