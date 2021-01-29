Российская вакцина от COVID-19 не может быть зарегистрирована в экстренном режиме в отличие от вакцин, одобренных в странах с жесткой регуляцией – Радуцкий

Российская вакцина от COVID-19 не может быть зарегистрирована в Украине в экстренном режиме, который предусматривается для вакцин, одобренных в странах с жесткой регуляцией, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" принятые в пятницу изменения в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (законопроект №4613), Радуцкий отметил, что этот законопроект вводит запрет на использование экстренного режима применения для вакцин, разработанных в Российской Федерации.

"Это уже второй предохранитель, благодаря которому в Украине сможет попасть только действительно качественная и проверенная продукция мировых производителей", - сказал он.

При этом Радуцкий напомнил, что ранее Верховная Рада приняла закон, который позволяет сократить процедуру регистрации вакцины от СOVID-19 до пяти дней при условии, если она одобрена регуляторами стран с жесткой регуляторной политикой.

"Россия к этим странам не относится", - сказал он.

Вместе с тем, Радуцкий отметил, что "есть несколько путей, как этот запрет можно обойти". В частности, одним из таких путей является одобрение российской вакцины одной из европейских стран.

"Если одна из европейских стран, лояльных к РФ, одобрит российскую вакцину, то теоретически российская вакцина сможет пройти ускоренную процедуру регистрации на территории Украины", - сказал он.

Радуцкий считает, что Украина должна принять политическое решение о недопуске российской вакцины.

"По моему мнению, наша страна должна принять политическое решение о внесении российской вакцины в санационный перечень. Принятие такого решения в пределах полномочий СНБО", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Верховная Рада в пятницу приняла законопроект №4613 о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований при соблюдении определенных условий.