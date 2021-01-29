Медицина

14:08 29.01.2021

Глава представительства ЕС в Украине напомнил о необходимости передачи медицинских закупок МЗУ

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Глава представительства ЕС в Украине напомнил о необходимости передачи медицинских закупок МЗУ

Глава представительства Европейского Союза в Украине (EUBAM) посол Матти Маасикас напомнил о необходимости передачи медицинских закупок государственному закупочному агентству

"Передача всех централизованных закупок агентству также является условием для макрофинансовой помощи ЕС", - написал он в своем Твиттере в пятницу.

"Проблемы с вакцинами в Украине усугубляются эскалацией напряженности между Министерством здравоохранения и агентством медицинских закупок ("Медицинские закупки Украины" - ИФ), - подчеркнул посол.

Теги: #медзакупки #ес #маасикас
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