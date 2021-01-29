Глава представительства ЕС в Украине напомнил о необходимости передачи медицинских закупок МЗУ

Глава представительства Европейского Союза в Украине (EUBAM) посол Матти Маасикас напомнил о необходимости передачи медицинских закупок государственному закупочному агентству

"Передача всех централизованных закупок агентству также является условием для макрофинансовой помощи ЕС", - написал он в своем Твиттере в пятницу.

"Проблемы с вакцинами в Украине усугубляются эскалацией напряженности между Министерством здравоохранения и агентством медицинских закупок ("Медицинские закупки Украины" - ИФ), - подчеркнул посол.