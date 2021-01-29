Разработчики вакцины AstraZeneca готовятся к борьбе с мутациями COVID-19 - СМИ

Команда разработчиков вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета будет готовиться к производству новых версий своего препарата для борьбы с появляющимися мутациями COVID-19, пишет в пятницу The Telegraph со ссылкой на источники.

"В настоящее время команда не думает, что им это нужно, но было бы глупо не подготовиться на будущее. На настройку системы (для борьбы с возможными новыми мутациями вируса - ИФ) уйдет день или два", - сказал источник газеты.

При этом, согласно имеющимся у специалистов данным, вакцина будет не менее эффективна против британского штамма, однако они не уверены насчет мутаций из ЮАР и Бразилии.

Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина эффективна против штаммов из ЮАР и Британии. Компании во время тестов обнаружили "небольшие различия" по сравнению с вирусом без мутаций, которые "вряд ли приведут к значительному сокращению эффективности вакцины".

В свою очередь ведущий медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи заявил, что существующие вакцины от коронавируса COVID-19 демонстрируют меньшую эффективность против южноафриканского штамма вируса, однако они по-прежнему действенны.

Новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, они более заразны, поэтому многие страны ввели ограничения на авиаперелеты с этими странами.