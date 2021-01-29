Рада приняла закон о регистрации вакцин от COVID-19

Верховная Рада приняла закон о регистрации вакцин от COVID-19 до завершения клинических исследований при соблюдении определенных условий.

За законопроект №4613 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства" во втором чтении и в целом в пятницу проголосовали 280 депутатов.

Законопроект предусматривает возможность регистрировать вакцины для использования при условии, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза.

Законопроект также запрещает регистрацию в Украине регистрацию вакцины, разработанной в РФ.