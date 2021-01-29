Медицина

11:56 29.01.2021

ЕБА просит однозначно урегулировать возможность закупки не входящих в Нацперечень лекарств

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ЕБА просит однозначно урегулировать возможность закупки не входящих в Нацперечень лекарств

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) просит правительство, Минздрав и Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) однозначно урегулировать возможность закупки за средства бюджета лекарств, не входящих в Нацперечень основных лекарственных средств.

"Необходимо введение прямой нормы о том, что закупка лекарств, которые не закупаются в 2021 году централизованно, а также не входят в Нацперечень, но необходимы пациентам в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ), разрешена", - подчеркивается в обращении ЕСБА, размещенном на ее сайте.

В ЕБА отмечают, что "наличие прямой нормы на уровне постановления Кабмина снимет сомнения в этом вопросе со стороны субъектов рынка, позволит медучреждениям планировать закупки в 2021 году заранее, а пациентам позволит быть уверенным в том, что препятствий в получении бесплатных медицинских услуг по ПМГ в 2021 году не будет".

В ассоциации обращают внимание, что в настоящее время значительное количество лекарств, необходимых по ПМГ, отсутствует как в номенклатурах-2021, предназначенных для закупок на централизованном уровне, так и в Нацперечне. Речь идет, в частности, о препаратах для оказания неотложной медицинской помощи при кровотечениях, препаратах для лечения дыхательных расстройств новорожденных, лекарственные средства для обеспечения лечения больных с инфарктом миокарда, лекарственные средства для обеспечения лечения больных с острым мозговым инсультом, и прочих.

"ЕБА призывает Кабмин, Минздрав и НСЗУ рассмотреть этот важный вопрос и обеспечить принятие необходимых изменений быстрее. Призываем не допустить проблем с обеспечением граждан Украины в 2021 году соответствующей бесплатной медицинской помощью, которую гарантирует государство в соответствии с законодательством", - подчеркивают в ЕБА.

Теги: #лекарства #бюджет #нсзу #еба
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