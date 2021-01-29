Медицина

09:54 29.01.2021

В Украине не будут регистрировать российскую вакцину "Спутник V" - Степанов

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В Украине не будут регистрировать российскую вакцину "Спутник V" - Степанов

Российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" не будет зарегистрирована в Украине, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Одна политическая сила устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины. Сразу могу сказать, что никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", - сказал он на брифинге в пятницу.

Кроме того, Степанов призвал не слушать заявления политиков относительно срыва кампании по вакцинации от COVID-19.

"Представители одной из политических сил заявили, что шансы на своевременное начало вакцинации призрачные. Хочу вам сказать, что все это просто очередной хайп. Я еще раз подчеркиваю: вакцинация в стране начнется вовремя. Как мы говорили еще в сентябре прошлого года, что начнем вакцинацию в феврале 2021-го, так и будет", - сказал он.

Как сообщалось, Степанов сообщил, что на первом этапе вакцинальной кампании от COVID-19 в Украине будут вакцинированы прочти 367,5 тыс. человек, вакцинация начнется в феврале.

Теги: #степанов #вакцина #минздрав
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