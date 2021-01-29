На первом этапе от COVID-19 в Украине вакцинируют почти 367,5 тыс. человек - Степанов

На первом этапе вакцинальной кампании от COVID-19 в Украине будут вакцинированы прочти 367,5 тыс. человек, вакцинация начнется в феврале сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"На первом этапе мы вакцинируем людей с критическим риском инфицирования и развития коронавирусной болезни и тех, кто выполняет важные функции по борьбе COVID-19. Первый этап предусматривает, что будут вакцинированы 367491 человек. Все эти люди нас полностью верифицированы", - сказал он на брифинге в Киеве в пятницу.

Степанов подчеркнул, что для вакцинации в Украине будут применяться "вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний и по которым будем иметь промежуточные данные третьей стадии клинических испытаний, и вакцины, которые были зарегистрированы в мире".

"Еще раз подчеркиваю, это исключительно безопасные вакцины", - сказал он.

По словам Степанова, на первом этапе кампании по вакцинации от COVID-19 будут вакцинированы работники мобильных бригад вакцинации, врачи и средний медицинский персонал, работающие в учреждениях здравоохранения которые оказывают помощь при COVID-19, работники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19, работники экстренной медпомощи, включая водителей, а также граждане, находящиеся в специализированных учреждениях, интернатах или домах престарелых, работников этих учреждений и военнослужащие, участвующие в операции объединенных сил на востоке страны.

"Это те люди, которые будут вакцинированы на первом этапе. Вакцинация предусматривает пять этапов и доступ к вакцине для всех без исключения граждан Украины", - сказал он.