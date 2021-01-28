Правительство утвердило порядок предоставления субвенции местным бюджетам на систему медицины

Кабинет министров утвердил порядок предоставления субвенции местным бюджетам для поддержки отдельных учреждений и мер в медицинской системе, которые не включены в Программу медгарантий, сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Правительство и бюджетный комитет ВР согласовали разработанный Минздравом порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам для поддержки отдельных учреждений и мер в медицинской системе, которые не включены в Программу медгарантий", - сказала она.

По словам замминистра, более 3 млрд грн направят в регионы.

Средства направят, в частности, на оплату текущих расходов медучреждений, не включенных в ПМГ, на работу центров общественного здоровья (103 млн грн), на лечение больных сахарным диабетом инсулином и больных несахарным диабетом (867 млн грн на полгода, а после 1 июля финансирование обеспечит Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Помимо этого, предусмотрено финансирование на потребности судебно-психиатрической экспертизы, патологоанатомических бюро и других направлений.

"Мы ожидаем, что регионы получат средства на следующей неделе", - добавила Шаталова.