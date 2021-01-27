Украина ожидает от COVAX подтверждения поставки вакцины производства Pfizer-BioNTech – Ляшко

Украина ожидает от COVAX подтверждения поставки вакцины производства Pfizer-BioNTech, окончательное подтверждение ожидается 29 января.

Как сообщается в пресс-релизе БФ "Пациенты Украины", об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время открытой дискуссии "Вакцинация. Коррупция. COVID-19: открытая дискуссия" в среду.

"По предварительным договоренностям, Украина от COVAX ожидает 16 млн доз вакцины. Также ожидается закупленная за госбюджет вакцина. Сейчас ГП "Медицинские закупки Украины" ожидает портфолио от Sinovac, где будут указаны точные данные о ее эффективности", - сказал он.

По прогнозам Ляшко, в розничной сети вакцина появится не ранее второй половины 2021 года.

Ляшко напомнил, что в стране запланировано вакцинировать население в течение 2021-2022 гг. Вакцинация начнется уже в феврале.

В свою очередь, директор деартамента развития электронного здравоохранения Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Дмитрий Черныш сообщил, что о планах закупать медицинские услуги по вакцинации в рамках отдельного пакета нормативных документов, драфт которого уже подан в Минздрав.

"Согласно ему, НСЗУ будет оплачивать учреждениям здравоохранения за проведение вакцинации против COVID-19. Соответственно, принцип "деньги следуют за пациентом" будет сохранен", - сказал он.

Представители Всемирного банка в Украине Елена Дорошенко и Дмитрий Донец напомнили: по предварительным договоренностям, ВБ планирует предоставить Украине займ в размере $90 млн на поддержку мер по противодействию COVID-19, а именно на обеспечение вакцин и тестирования от COVID- 19. При этом для ВБ приоритетом является надлежащий учет вакцин, закупленных страной в рамках этого займа.